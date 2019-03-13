الموارد المائية تعلن عن نجاح كافة عمليات الري للموسم الشتوي وتبدأ تحضيرها المبكر للصيفي

عزا وكيل وكالة الري المهندس مصعب مختار نجاح العروة الشتوية وتحقيق إنتاجية عالية في محصول القمح الى توفير التمويل اللازم في موعده المحدد من قبل وزارة المالية بجانب التنسيق المتكامل بين شركاء العملية الزراعية بالمشروعات المروية .

وأشار مختار في "تصريح صحفي" إلى بدء عمليات حصاد القمح بمنطقة شرق المناقل بمشروع الجزيرة بواقع (15) جوال للفدان تزيد الى 20 جوالا للفدان في بعض المواقع الاخرى بفضل الترتيبات والإستعدادات المبكرة .

وحيا مختار جهود العاملين في وكالة الرى من المهندسين والفنيين و العاملين في تأهيل وصيانة وتطهير القنوات كاشفاً عن إزالة 19.500.00م3 من الاطماء بقنوات ومصارف مشروع الجزيرة بنسبة إنجاز بلغت 97.5%، وإزالة 2700 كيلو متر طولي من الحشائش بنسبة 135% ونوه الوكيل الى توريد وتركيب عدد 30 الف ماسورة من مواسير أبو عشرينات و إنجاز ماجملته ( 32) الف ساعة عمل للآليات المختلفة في معالجة الكسور وتدعيم الجسور بنسبة 160%. وقال أن المساحات التى تم ريها في العروة الشتوية شملت أراضي خارج المشروع وتابع بقوله: (وفقاً لصور الاقمار الصناعية وجدنا أن المساحة التى تم ريها تصل الى 480 الف فدان زرعت قمحا خلال هذا الموسم بما فيها مساحات خارج أراضي المشروع) مما يعد نجاحا كبيرا لعمليات الري . وحول الجهود التى بذلت في بقية المشروعات المروية اشار مختار الى الإيفاء بالإلتزامات المائية في مشروع حلفا الجديدة بنسبة 100% فضلاً عن إزالة 1493730م3 من الأطماء من قنوات ومصارف المشروع وإزالة 147 كيلو متر من الحشائش، مع تركيب 1400 ماسورة من مواسير أبو عشرينات وصيانة 29 باب من أبواب القناطر بالترع الرئيسية والفروع والمواجر ، وصيانة 259 باب من أبواب القنوات الصغرى (فم/ وسيطة) مع توفير المياه بمشروعي الرهد والسوكي بنسبة 100% مما أدى لنجاح الموسم الزراعي

وقال أن وكالة الرى أعدت خطة تفصيلية وصفها بالطموحة لتغطية موسم العروة الصيفية حيث تستهدف الخطة في مجملها التحسين المستمر، وصولاً الى مرحلة التأهيل الشامل للمشروعات المروية، وامازفيما يختص بمشروع الجزيرة فإن التكلفته التقديرية الاولية وفقاً لدراسات الأولية لتأهيله تم إعدادها ( 500 مليون دولار ) . Advertisements مؤكداً مواصلة الجهود في إزالة الأطماء والحشائش من القنوات وتصنيع أبواب أبو عشرينات والأبواب (الفم والوسيطة). وقال "منذ إستلامنا لمكون الري بمشروع الجزيرة في العام 2016 " تكاد تكون كافة الابواب "مفقودة " كاشفا عن الجهود التى بذلت في تصنيع الاف الابواب من مختلف المقاسات ومواصلة العمل في هذا الجانب داعيا الى توفير التمويل اللازم في موعده لضمان نجاح الخطة التشغيلية للموسمين الصيفي والشتوي المقبلين. في السياق أشار وكيل الرى الى الجهود التي بذلت في ترويض القاش خلال موسم الخريف الماضي من خلال تشييد عراضات جديدة بجانب تدعيم الجسور دون تسجيل أي كسورات أو تهديد للطريق القومي و مدينة كسلا رغم تسجيل أعلي موجة فيضان لم تسجل منذ 50 عاماً . مشيرا الى الجهود المبذولة في قنطرة متاتيب و"هداليا" وصيانة الجسور التأمينية لمدينة كسلا ، واضاف بقوله ان الجهود تستهدف إدخال 20 الف فدان في منطقة هداليا لدائرة الانتاج . الجدير بالذكر ان وجود الري ضمن منظومة الوزارة احكم التنسيق في توظيف موارد المياه وحسن استخدامها لجميع الأغراض بجانب المساهمة الكبيرة في تطوير المشروعات و التوسع المطرد في المساحات المروية بكافة المشروعات القومية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الموارد المائية تعلن عن نجاح كافة عمليات الري للموسم الشتوي وتبدأ تحضيرها المبكر للصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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