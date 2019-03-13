مسار: المفسدون “بعبع” وما قادرين نحاسبهم ويتولون مناصب كبيرة بالبلاد

قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، إن المفسدين أصبحوا يمثلون (بعبعاً) للحكومة ولم تستطع محاسبتهم، وطالب بضرورة توجيه الطوارئ لمحاكمتهم، ونوه إلى أنهم جزء من القيادات بالبلاد على كافة المستويات، وقطع بأن المفسدين يتولون المناصب الكبيرة بالبلاد.
وطالب مسار خلال مداولات النواب حول الطوارئ أمس، بضرورة محاسبة المفسدين وفقاً لقانون الطوارئ لجهة أنهم تسببوا في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن وبحسب صحيفة الانتباهة تابع : (المفسدين بعبع وما قادرين نحاسبهم خلونا نجرب الطوارئ للقبض عليهم وهم قاعدين في المناصب الكبيرة).
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