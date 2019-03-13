معتمد محلية بليل يتفقد منطقة الريل

قام معتمد محلية بليل الاستاذ الفاضل يحي ادريس بزيارة تفقدية لمنطقة الريل اليوم في مستهل زياراته التفقدية للوحدات الادارية برفقة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ ابراهيم محمد عطا الباري ونائب دائرة بليل بالمجلس التشريعي بالولاية ابكر حسين ابكر ولجنة امن المحلية وعدد من القيادات المختلفة وفي كلمته قال معتمد محلية بليل الاستاذ الفاضل يحي ادريس انه يعمل وفق خطة واستراتجية منهجة مرتكزة على اربعة محاور اساسية تتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي والامن والاستقرار والتنمية للمواطنين بصورة متوازنة وبسط الشورى بين الجميع واشاد المعتمد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة متعهدا بالضي في الزيارات التعريفية للوحدات الادارية بهدف تكوين خلفية حول اختياجات المواطنين كما تحدث في الزيارة نائب دائرة بليل بالمجلس التشريعي الاستاذ ابكر حسين ابكر والاستاذ حامد سعيد عبدالله مدير مدرسة الريل الاساسية وممثل الادارة الاهلية محمد عبدالرحمن ادم طالبوا بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين المتمثلة في التعليم والصحة والمياة ومعاش الناس والمعينات الزراعية وعلى هامش الزيارة وقف المعتمد والوفد المرافق له على عدد من الموسسات المختلفة بمناطق ام كردوس _رميلة ؛ تكرو _السد كما تفقد سوق الريل

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