الصومال: مقتل 8 من مسلحي حركة “الشباب” بضربات جوية أمريكية

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الخليج 365:
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مقتل ثمانية إرهابيين من حركة “الشباب” بضربات جوية أمريكية على الصومال.
وذكر بيان صادر عن (أفريكوم) “استمرارا لجهود دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال ضد مقاتلي حركة الشباب، شنت القوات الأمريكية غارات جوية[مشتركة] استهدفت مسلحي الحركة يوم 11 آذار /مارس 2019”.
وقالت “أفريكوم”: “تم قتل ثمانية مسلحين، في حين ووفقا للتقديرات، لم يصب المدنيون نتيجة للغارات الجوية”.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع حركة الشباب في الصومال بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
الاناضول
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