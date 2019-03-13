“أنصار الله” تقصف تجمع للجيش العدوان السعودي في حجة بصاروخ باليستي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله” الثلاثاء، قصف قوات تابعة للجيش اليمني والعدوان بصاروخ باليستي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرp-1 على تجمع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية إن الصاروخ أصاب هدفه غرب حيران، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

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