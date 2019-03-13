عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 م

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– الجوهرة تتحصل على ادق التفاصيل من القاهره ، وكيل الغانى يعقوبو : اللاعب لايمانع الانتقال للهلال

-الهلال بنشوة العودة من غانا يتأهب لنكانا ، ابطال ملحمة كوماسي يكشفون أسرار التعادل المثير ، وشطه : الاهلى لم يطلب هداف الاشانتى

-الكوكى يصحح اخطاء مباراة الاشانتى ، يهتم باللياقه وسلاح الهجوم ، ومبومبو يتألق ويلفت الانظار

-المريخ يكسب توقيع الصينى رسميا ، يستقبل ثنائي النيجر ، ومنتخبنا الاولمبي يلاعب افارقة الدورى المصرى اليوم

-الهلال ينتظم فى معسكر مبكرا بالجوهرة الزرقاء

-المنظمه تحدد موعد مباريات الهلال المؤجله

-تدريات شاقه لحراس الهلال

-الامل عطبرة يضم ألوك أكيج واحمد موسي (تمبشة)

-عبد الرحمن سر الختم : الوقوف خلف الهلال امام نكانا واجب كل هلالى

-المدرب التونسي يعلن حالة الطوارئ ،الهلال يفتح ملف معركة الحسم ، وامبومبو يعود بقوة ، ابطال ملحمة كوماسي يكشفون اسرار التفوق ويتعاهدون على التأهل

-القائد يجتمع برئيس القطاع الرياضي ،

-اشادوا بقرار عودة الكوكى فى الوقت المناسب الحرس القديم يدعم الهلال امام ناكانا الزامبي ، النابي: الهلال مكانه الابطال وتاهله لربع نهائي الكونفدراليه امر طبيعى ، بوبكر كيببى : الازرق لن يجد صعوبه فى تجاوز الزامبي والجماهير سر انتصار الهلال

صحيفة المشاهد

’’المشاهد’’ ترصد تفاصيل الحوار الراقي بين ’’بشة وموفق صديق’’.. !!

موفق يؤكد حبه للهلال ويكتب: ’’ الازرق هو الكيان والأمل والمستقبل’’

بشة يقدم النصائح لموفق ويقول: ’’المشوار طويل ونتمنى نشوفك واحد من أساطير الهلال’’

موفق يرد التحية بأحسن منها لبشه: ’’دمت لي خير قدوة وكل الشكر ليك يا ملهم’’

الهلال يتدرب بملعبه عقب العودة من كوماسي والكوكي يحاضر

انصار الهلال يقتحمون المران ويطالبون الاقمار بالثأر

الازرق يواصل التحضيرات وينتظم في معسكر مغلق غدا

الهلال يصعد موفق صديق رسميا للفريق الاول ويسوق شلش للوادي

الكاردينال يشطب بشة والجماهير ترد: بشة اعتزل حتى لا يعطيك هذا الشرف.. !!

’’المشاهد’’ تكشف المستور في مسيرة اللاعب الليبي المرشح للانتقال الى الهلال

تقرير: العقل والقلب يدفعان سليم لارتداء قميص الهلال

نكانا يحدد موعد وصوله الى الخرطوم الخميس لمواجهة الهلال

المريخ يتعاقد رسميا مع عماد الصيني لثلاثة مواسم

حارس المرمى عصام عبد الرحيم ينتقل الى الخرطوم الوطني رسميا

الصيني يظهر في مران المريخ ويحظى باستقبال خاص

وصول ثنائي المريخ النيجري ماماني ومجيد سومانا للخرطوم

المريخ يسعى لمعسكر بإثيوبيا بطلب من مدربه الزلفاني

التبلدي يتخلى عن مهاجم الهلال السابق ومريخ الفاشر يتعاقد مع ضفر

المريخ يشطب ياسر قصاري بعد رفضه الاعارة للفرسان

العرب يتعاقد مع الحارس يس يوسف والرابطة تكسب اكرم الهادي وبله جابر

المسابقات تحدد مباريات الهلال المؤجلة وتصدر قرارا بشأن لقاء المريخ وهلال الأبيض

محمود “ود أحمد” يعلن تشكيل المجلس الإستشاري لمشروع رياضة الشباب

هاتريك الاسطورة رونالدو يقود يوفنتوس لإقصاء أتلتيكو مدريد