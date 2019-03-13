السيسي يشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط السودان ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط السودان ومصر وما يسودها من وتنسيق مشترك وتشاور مستمر من أجل تحقيق التكامل المرتجي بين الخرطوم والقاهرة في المجالات كافة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين . وامتدح مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها مؤخراً بجعل العام 2019 عاماً للسلام والاستقرار الشامل والكامل والتي ستساهم بشكل مباشرة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين .

واستقبل السيسى بالقاهرة اليوم (الثلاثاء) ، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح (قوش)، بحضور وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة، بجانب سفير السودان في مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال تسلمه بقصر الاتحادية بالقاهرة رسالة شفهيه من رئيس الجمهورية المشير البشير سلمها له النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ، قال إن مثل هذه الزيارات المتبادلة من قيادتي البلدين تعطي إشارة طيبة لشعبي البلدين على جدية وحرص المسؤولين للمضي قدماً في تحقيق المنافع والمصالح المشتركة .

وأشار سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أحاط الرئيس المصري بتطورات الأوضاع في السودان في المجالات المختلفة ، وأضاف السفير عبدالمحمود أن الرئيس السيسي امتدح مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها بجعل العام 2019 عاماً للسلام والاستقرار الشامل والكامل والتي ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين

هذا وعاد إلى البلاد مساء اليوم (الثلاثاء) النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يوماً واحداً .