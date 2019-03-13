البحر الاحمر لن يكون اسرائيليا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما انفكت دولة الاحتلال الصهيوني تسعى لفرض وجودها بين دول المنطقة وتعمل على أن يقبل بها الكل كامر واقع وكدولة لها ما للاخرين وعليها ماعليهم والحقيقة أنها ليست كذلك فهي غاصبة معتدية تحتل ارض فلسطين وتقتل وتشرد شعبها ، ومع ذلك تريد أن تصبح احدى دول المنطقة وأن تحظى بقبول الناس ولكن هيهات.

استخدمت الدولة العبرية مختلف الوسائل لتحقيق هدفها المتمثل في فك عزلتها والتعايش معها واستفادت بشكل كبير من حلفائها (امريكا وعموم الدول الغربية) في تسويق التطبيع والدعوة الى جعله واقعا معاشا مع السعي الى تجريم حركات المقاومة والداعين الى تحرير الأرض ومحاربة الاحتلال ، وقد عمد الغرب الى توجيه عملائه وأدواته في المنطقة سواء اكانوا حكومات أو أحزاب أو سياسيين واعلاميين وحتي رموزا في المجتمعات عمد إليهم الغرب أن يعمل كل حسب وسعه للوصول إلى هذا الهدف .

ومن المشاريع التي سعي الغرب (وبالذات امريكا) الى تأسيسها بغرض خدمة اسرائيل وصولا إلى هدفها الذي ترجوه ما اصطلح عليه بملتقى الدول المشاطئة للبحر الأحمر التي عقدت اجتماعا لكبار المسؤولين بالقاهرة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة أمن البحر الأحمر والتحديات التي تواجه هذه الدول ، وان كانت إسرائيل غير ممثلة رسميا الآن في هذا الملتقى فإنها بالتوافق مع مصر والسعودية والاردن واريتريا وحكومة اليمن الموافقة للاحتلال السعودي الاماراتي ستبقى اسرائيل تسعى بكل جهدها الى ترسيخ وجودها في البحر الاحمر كأحد أهم الممرات المائية في العالم وتحت هذا الوصف (الدول المشاطئة للبحر الأحمر) تعمل على فرض وجودها بين دول المنطقة باعتبارها من المطلين على البحر الاحمر وقد سعت منذ مدة طويلة الى التوافق مع القيادة السياسية في مصر والسعودية على تسوية ملف جزيرتي تيران وصنافير اللتان يخضعان لسيطرتها بالتوافق مع الرياض والقاهرة وهذا الأمر يعزز تواجد إسرائيل في البحر الاحمر فضلا على وقوع بعض الأراضي الفلسطينية اصلا على هذا البحر ، وإسرائيل بسعيها المستمر أن تثبت اقدامها في البحر الاحمر إنما تحاول أن تجعل منه بحيرة خاضعة لتفوذها ولكن هيهات فالبحر الاحمر لايمكن أن يصبح إسرائيليا وان دنس الصهاينة الاشرار بعض بقاعه.