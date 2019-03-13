نائب وزير الخارجية الروسي يصل الجمعة إلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يصل إلى الخرطوم، الجمعة القادم، مبعوث الرئيس الروسي فلادمير بوتين، لإفريقيا ميخائيل بكدانوف، والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية بابكر صديق إن بكدانوف سينقل رسالة من الرئيس بوتين للرئيس عمر البشير تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا. ورحبت وزارة الخارجية بالزيارة المهمة والتي اعتبرت أن من شأنها تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات.

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