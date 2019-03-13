اسواق البيع المخفض

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فكرة جميلة تستحق الدعم ومبادرة تستحق التشجيع الا وهي تأسيس وإنشاء أسواق للبيع المخفض أو ما أسماها الاتحاد الوطني للشباب السوداني باسواق الشباب للبيع بسعر التكلفة إذ أن قطاعا واسعا من المواطنين يستفيدون من هذه الأسواق فهذه التخفيضات وان كانت قليلة نوعا ما الا أنها في الجملة تشكل منفعة كبرى للمستفيدين المباشرين الذين اكتووا ومازالوا يكتوون بنيران السوق وجشع التجار الذي لاحد له ، وهذه الطريقة تشكل احدى المعالجات المفيدة في هذا الباب.

الدولة إذ تعد بوضع الحلول لهذه المشكلة التي تجابه الناس فإنها مطالبة أن تفي بوعدها إذ تعود الناس منها الخلف دوما ، وهي مطالبة فوق ذلك بالعمل الجاد والمستمر من أجل فتح المزيد من أسواق البيع المخفض وكبح جماح السوق وتفلتاته .

الوعد الحكومي بانشاء ودعم أسواق الشباب للبيع المخفض جاء هذه المرة من اعلى مؤسسة في هيكل الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية إذ افتتح السوق المشار إليه السيد مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي ، وهذا يتطلب من الجميع العمل الجاد لتنفيذ هذا الوعد والابتعاد عن كل ما يشكل عقبة أمام تحقيق هذا الهدف المهم .

المواطنون مطالبون أن لايساعدوا التجار على ترسيخ جشعهم إذ أن هلع الناس وتسابقهم لشراء كل شيء يجعل التاجر الغير منضبط يخفي بعض بضائعه ويعمد بالاتفاق مع زملائه الذين لايتصفون بحسن الخلق الى تجفيف السوق من البضائع فيزداد الطلب ويقل العرض مما يجعل الاسعار تقفز دون رحمة وتتوالى الزيادات باستمرار ويلزم أن ينتبه المواطنون لهذا الأسلوب الذي يتبعه التجار ويبطلون مساعيهم للأضرار بهم ، ولايخفي على أحد أن الحكومة مطالبة بتوفير السلع واغراق الأسواق بها حتي لاتنجح مؤامرات مافيا التجار للتحكم فيه.

نعم لتكاتف الجميع من أجل تخفيف أعباء المعيشة على الناس ولا بد لنجاح هذا الهدف أن يعمل كل في مكانه من أجل الوصول إليه.