خرج عدد من الجامعات الخاصة مظاهرات حاشدة للأسبوع الثاني

نفذ طلاب عدد من الجامعات الخاصة مظاهرات حاشدة للأسبوع الثاني مطالبين بإسقاط النظام ورحيل البشير وحكومته.
حيث تظاهر طلاب الجامعة الأردنية وكلية المدائن وجامعة بن سينا وكلية النهضة وكلية الفجر وكلية مكة التقنية مطالبين بالإغلاق الفوري للجامعات أسوة بالجامعات الحكومية ، ورددوا هتافات لا تعليم في وضع أليم.
ونشر طلاب كلية النهضة مقطع مصور لاعتداء مدير الكلية على إحدى ىالطالبات بالصرب مما اثر استهجاناً واسعاً.
وأفرجت إدارة سجن النساء بأمدرمان عن الشابات وسط حشود كبيرة أمام السجن تردد هتافات تندد بالطوارئ وتطالب بإسقاط النظام .
كما الغت محاكم الاستئناف في أمدرمان والخرطوم الأحكام الصادرة في مواجهة عدد من المتظاهرين عدد من في مواجهة متظاهرين وتخفيض عقوبات آخرين .
كما شطبت الاتهام في مواجهة 11 متظاهرين في امدمان والخرطوم.
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