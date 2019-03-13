وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالخرطوم

وحمل المحتجون لافتات تطالب بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين، وترفض الاعتقالات التعسفية .
وأعلنت أسر المعتقلين ، في مذكرة تقدمت بها للمفوضية ، سعيها لمقاضاة رئيس الجمهورية ووزير العدل ومدير جهاز الأمن أمام القضاء المحلي والإقليمي والدولي .
وأوضحت إنها بصدد تأسيس هيئة عالمية للدفاع عن المعتقلين السودانيين وحملت المذكرة الحكومة مسئولية سلامتهم وأي ضرر يتعرضون له بسبب التردى الصحى والبيئي والضغط النفسى والمعنوي.
واعتبرت الاعتقالات الحالية مخالفة للدستور مشيرين إلى استمرارها لأكثر من شهرين دون تحديد أماكن اعتقالهم أو تمليك أي معلومة لأسرهم .
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