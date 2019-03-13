رفض فولينو وناويلا أونانجو وزير العدل بجنوب السودان اتهامات محققي الأمم المتحدة باستمرار القتال والاغتصاب الجماعي في بلاده ودعا إلى تقديم تبرعات تبلغ 285 مليون دولار لتمويل هيئات إحلال السلام. وكان أونانجو يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن خلص محققو الأمم المتحدة إلى أن جرائم الاغتصاب الجماعي مازالت متفشية في شمال البلاد مع استمرار القتال رغم اتفاق سلام تم التوصل إليه في سبتمبر أيلول.وقال ” لقد فوجئت نوعا ما ..بأن الرئيسة (التي تولت التحقيق) تواصل من جديد الإعلان بشكل مثير عن وجود وضع خطير يتعلق باستمرار الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والهجمات وأشياء أخرى. لا نعرف شيئا عن مسألة الاغتصاب والاغتصاب الجماعي“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوب السودان يرفض اتهامات بحدوث جرائم اغتصاب جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.