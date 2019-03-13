السودان يستعد لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019م

أعلنت سامية علي أحمد أوشيك، الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والاستثمار بولاية البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن السودان يرغب في وصول عدد السياح القادمين إلى البلاد لأكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019.

موسكو — سبوتنيك. قالت أوشيك في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة: “في الحقيقة هناك نمو واضح (في عدد السياح القادمين إلى السودان)، نرغب في وصول عدد السائحين لأكثر من مليون سائح هذا العام.