أعلنت سامية علي أحمد أوشيك، الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والاستثمار بولاية البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن السودان يرغب في وصول عدد السياح القادمين إلى البلاد لأكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019.
موسكو — سبوتنيك. قالت أوشيك في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة: “في الحقيقة هناك نمو واضح (في عدد السياح القادمين إلى السودان)، نرغب في وصول عدد السائحين لأكثر من مليون سائح هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يستعد لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.