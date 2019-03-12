انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أداء الفنانة مكارم بشير لاغنية (صيد الخلا) التي اشتهرت بادائها الفنانة ايمان بت ام روابة التي تقول كلماتها:

الصيد صيد الخلا

ودالناس ارجع ورا..

ما تجيب لي كفوة وبلا

وخلال المقارنة بينها والفنانة بت ام روابة اجمع عدد من المتابعين على تفوق الفنانة ايمان حيث قال احد المعلقين

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : بت أم روابة تتفوق على مكارم بشير في سباق (صيد الخلا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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