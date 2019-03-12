أجرت قناة (ten) المصرية لقاء خاص مع الإعلامية السودانية تسنيم رابح بمدينة اسوان التي وصفتها بارض السحر والجمال وذلك علي هامش مهرجان أسوان لأفلام المرأة خلال تغطية خاصة للمهرجان حيث تناولت رابح تجربتها كأول امرأة سودانية تتولى رئاسة اول مهرجان سينمائي بالسودان. هذا واحتفت مقدمة البرنامج المذيعة المصرية نور بتجربة الاعلامية تسنيم رابح في ادارة المهرجانات السينمائية بجانب مشاركتها في تقديم مهرجان الاقصر للسينما حيث وصفتها بالتجرب الملهمة مطالبة من النساء التركيز على افاداتها المهمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : قناة مصرية تحتفي بالمذيعة السودانية السمراء تسنيم رابح وتطالب النساء باستلهام تجربتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.