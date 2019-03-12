“الشعبي”: وضع البلاد لا يستدعي فرض حالة الطوارئ

قال القيادي بالشعبي أبوبكر عبدالرازق، إن الوضع الذي تمر به البلاد لا يستدعي فرض حالة الطوارئ،، ووصف القانون بأنه استثنائي، ولا يجوز التوسع فيه، معلناً رفض حزبه لإعلان الطوارئ على البلاد كافة.

واستشهد عبدالرازق خلال مخاطبته، يوم الثلاثاء، ندوة “قانون الطوارئ ودوره في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد”، والتي نظمها طلاب المؤتمر الوطني، استشهد بنص المادة (210) من دستور البلاد، مما يجعل إعلان الطوارئ مخالفاً للدستور وغير شرعي.

بالمقابل، رأى رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة، بأن البلاد تمر بحالة استثنائية لم تمر بها من قبل، مبدياً تأييده لقانون الطوارئ، تماشياً مع الأحداث لمزيد من الإصلاحات، ومنع اقتصاد البلاد من الانهيار.

Advertisements

من جانبه، دعا القيادي بالاتحادي الديمقراطي، السماني الوسيلة، القوى السياسية إلى العودة لمنصات الحوار، والدفع بمذكرة تفسيرية توضح وتبين نقاط الخلاف بين الطرفين ضمن طاولة الحوار مجدداً.

إلى ذلك، تمسك القيادي بالوطني، محمد الحسن الأمين، بحسب الشروق – بأن إعلان حالة الطوارئ حق دستوري شرعي يخول للرئيس فرضها للحد من المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى جانب صلاحيته في اتخاذ أي قرارات أخرى تصب في مصلحة البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)