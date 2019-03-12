ضبط (2000) موبايل مهرباً بمطار بورتسودان

التاريخ: 12-مارس-2019
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تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالبحر الأحمر من ضبط نحو (2000) موبايل حديث متنوعة بكامل ملحقاتها، مهربة عبر مطار بورتسودان، تقدر بما يفوق الـ(٦) ملايين جنيه، والقبض على عدد من المتهمين والتحري معهم بقانون الطوارئ.
وأكد والي البحر الأحمر، اللواء ركن مصطفى محمد نور، جاهزية قوات الأمن والمخابرات الوطني والقوات النظامية الأخرى على امتداد حدود الولاية، عبر انتشارها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وسد كل الثغرات أمام مخربي الاقتصاد الوطني.
وأعلن “نور” بحسب الشروق – الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة وقوت المواطنين، وأشاد بالقوة التي نفذت الضبطية وقام بتحفيزها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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