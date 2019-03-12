تفاصيل لقاء ابن عوف بالرئيس المصري بالقاهرة

كشف سفير السودان لدى مصر، السفير عبدالمحمود عبدالحليم، تفاصيل زيارة وفد سوداني رفيع المستوى يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وعقد مباحثات مغلقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

وقال عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “TEN”، إن الوفد كان يتكون من النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخارات الوطني، الفريق أول مهندس صلاح عبدالله “قوش”.

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كما أوضح عبدالحليم”، وفقاً للشروق نقلاً عن صحيفة “اليوم السابع المصرية”، أن الوفد السوداني كان يحمل رسالة شفهية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.

وأضاف “الرئيس البشير قدم الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأمن واستقرار السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)