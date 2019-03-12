محكمة الخرطوم شمال تستمع لآخر شهود محلية الخرطوم في قضية هدم مركز عزيز غاليري

تعقد محكمة الخرطوم شمال جوار موقف جاكسون جلسة لسماع شاهد محلية الخرطوم الأخير وذلك في قضية هدم مركز عزيز غاليري بحدائق الهيلتون وذلك صباح الخميس 14مارس الساعة العاشرة والنصف. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة إسدال الستار على القضية التي شهدت جلسات للتقاضي امتدت لأكثر من عام والتي رفعتها التشكيلية إيثار عبد العزيز ضد محلية الخرطوم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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