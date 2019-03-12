بالفيديو : كيف تم استقبال تسع معتقلات على بوابة السجن

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بثاً مباشراً يوثق احتفاء عدد كبير من المواطنين بإطلاق سراح عدد من المعتقلات من سجن امدرمان حيث ردد المتجمهرون شعارات المحتجين وهم يهتفون :(ثوار أحرار حنكمل المشوار).

وأوضح عنوان الفيديو الذي بثته صفحات على الفيس بوك بأن اللائي تم إطلاقهن كن تسع معتقلات حيث كتب في عنوانه (الآن خروج الكنداكات التسعة من سجن امدرمان) وكان بعض المحتفلين بخروجهن ذكروا أنهن دخلن التاريخ وأضافوا ( أثلجتم صدورنا الكنداكات الشجاعات سوف يسطر التاريخ اسماءكن ونضالكن ويتباهى أولادكن وأحفادكن بموقفكن البطولي)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)