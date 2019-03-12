تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تشيزيني. Advertisements خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - سبينازولا. خط الوسط : ايمري تشان - ماتويدي - بيانيتش - بيرنانديسكي. خط الهجوم : مانذوكيتش - كريستانو رونالدو.

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