السفير الامريكي: حريصون على التحول الديمقراطي بالسودان

قال القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان، استيفن كوتسيس، "نتمنى أن يتمكن السودانيين من انجاز توافق وطني لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي".



وأكد "كوتسيس" خلال زيارته لرئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الذي أطلق سراحه بعد شهرين من الاعتقال، إهتمام وحرص بلاده على الاستقرار في السودان.



وناقش السفير مع الدقير رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للاوضاع في السودان، حيث أكد الدقيرعلى انسجام موقف قوى إعلان الحرية والتغيير مع مطالب الشعب برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية.

وقال إن قوى التغيير ترفض أية بدائل زائفة تهدف للإلتفاف على مطلب الشعب؛ وتؤدي لاستمرار النظام عن طريق إعادة انتاجه بنسخة أخرى.