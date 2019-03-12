بيت الفار يا والي الجمال.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× يتهيأ استاد المريخ ليكون أول استاد سوداني وأول ملعب بالمنطقة المحيطة يستقبل عدة حكم الفديو المساعد المعروف بالفار، وهذا الشأن قطعا يحتاج لتهيأة تليق بالحكم الجديد، حتى يظهر على الفضاء بثوب يليق بالنادي الكبير.

× معلوم ان الأجهزة تختصر على الحواسيب المدعومة بالبرامج المعنية، باللإضافة لحكام ذوي قدرات فائقة تمكنهم من تنبيه ومغالطة حكام الساحة بكل تأكيد ويقين.

× ومن المؤكد أن الاتحاد العربي جاهز لإحضار الفار وعماله، ولكن يتوجب على المريخ مجلس وأقطاب وأحباب أن يجتهدوا في إيجاد نطرح يليق بالقادم الجديد حتى لا تظهر تشوهات تثير الاستهزاء والشماتة من اهل الغي والغل الدفين.

× الرأي عندي هو، أن يتبنى الأخ الحبيب جمال محمد عبد الله الوالي هذا الشأن، ويقوم بتجهيز صالة زجاجية في مكان يحدده أهل الشأن الهندسي والفني ، ليكون مقرا دائما لمستلزمات الفار وكوادره.

× الفار تاني لن يغيب كثيرا، فكلما تقدمت أنديتنا ومنتخاباتنا في البطولات المتنوعة، سيكون الفار حاضرا وضروريا، لأنه يقدم الإضافة الفنية للحكام وينبههم ويرضي الكافة بلا جدل أو تظلم كما كان يحدث قبلا.

× صحيح أن الأجهزة ومن هم برفقتها يمكن ان يقعدوا في الصقيعة، ولكن هذا لا يليق بناد كبير وعريض مثل المريخ، كما أن الغرف ليست مكلفة بالنسبة للقادرين من أهل السخاء والوفاء، مثل الاخ جمال الوالي ما شاء الله.

× واخترت الأخ الوالي لأسباب كثيرة في مقدمتها أنه لا يرفض الطلب وتسعده خدمة الكيان، ويسعى دائما لأن يكون منظر الكيان مشرفا ومرضيا، ويكفي تلك المنشئات الشاهقة التي تشهد على ما قدمه الرجل الجمال.

× صحيح أن رجال المريخ كثر ولديهم الرغبة لخدمة النادي، ولكن هناك شئون دقيقة وصغيرة دائما تقف عارضا في تقديم الخدمات من أهل الإحسان للكيان، لأجل ذلك مثل هذه المناشدات نحسب أنها قد تحرك الكوامن في الدواخل فينعكس عملا منظورا ومشكورا بكل تأكيد ويقين.

× وحتى مظهر الاستاد والميدان يحتاج لتشكيلات وتصليحات شاملة، ليليق بمناسبة مباراة نصف النهائي العربي أمام النجم الساحلي يوم التاسع والعشرين المقبل، لأنها مناسبة كبرى ومحضورة ومحشودة عربيا ، فلن تقبل الصفوة أن يكون منظر القلعة الحمراء أغبشا باهتا أبدا أبدا.

× الحمد لله أن منشئات المريخ ممتازة وقابلة لتقبل أية بهرجات ومنورات إضافية عاجلة لتجمل الصورة ، ويمكن أن يحدث هذا عن طريق اللوحات الإعلانية والعارضات التي تمجد تاريخ الزعيم الفخيم عبر التاريخ التليد.

× خلاصة القول هو، أن المريخ غني برجاله وأبنائه وقد ألفناهم يتضامنون ويساعدون ناديهم كلما كان يحتاج لذلك، نأمل من اليوم أن تعم النفرات كل أرجاء القلعة الحمراء، بعد أن أفلح المجلس والجهاز الفني واللاعبون في الترقي لهذه المرحة المتقدمة.

ذهبيــــــــــــــــــــات

× نكرر أن المريخ لا يحتاج لعبط التسجيلات والجري خلف المانشيتات الفضفاضة.

× ونأمل أن يكتفي المجلس بما تم من اتفاقات مع بعض اللاعبين المحدودين.

× لدي إحساس أن اللاعب النيجري ماماني سيكون مفيدا للأحمر كما أفاد سومانا.

× أقو ل ذلك لأن الوكيل الموريتاني دا موفق تب مع الأحمر.

× هو نفسه الوكيل الذي أتى بسومانا وهو ذاته الذي أتى بالزلفاني.

× إذن الوريتاني وكيل محظوظ وموفق مع النادي الأحمر.

× لا بد أن نشيد بمبادرات المجموعات المريخية التي قدمت خدمات ملموسة.

× وبخاضة القروبات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسمائها المتنوعة.

× ولا بد من إشادة خاصة بقروب الجار لإعمار الدار الذي قدم المفيد الكثيف.

× على مر الأوقات والأزمان كان الاحمر يعتمد على النفرات الصفوية.

الذهبيــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، المريخ غني بأبنائه فأجعلوا من مباراة نصف النهائي تجمعا ونآلفا وخدمة للكيان.

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