أحمد بلال يتمسك بتصريحاته المثيرة حول المؤتمر الوطني

دافع وزير الداخلية في الحكومة السابقة أحمد بلال عثمان، عن تصريحاته التي أطلقها مؤخراً تجاه المؤتمر الوطني، ورفض اعتبارها تناقض آرائه وتوجهاته عندما كان وزيراً للداخلية. وشدد أحمد بلال على ضرورة أن لا يخلط الناس بين رأيه كقيادي في الحزب ورأيه كمسؤول في الحكومة.

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وقال في تصريح بحسب (الانتباهة أون لاين): (عندما أكون وزير إعلام، أو أكون وزير داخلية أعبر عن الحكومة ولا أعبر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعندما أكون رئيس الحزب الاتحادي أعبر عن الحزب، وليس بالضرورة أن تتطابق تلك الآراء). وشدد بلال على أن المؤتمر الوطني لايزال مسيطراً على الخدمة المدنية والمؤسسات في الدولة، ونفي في ذات الوقت ما نسب إليه بأن المؤتمر الوطني سبب الدمار الاقتصادي للبلاد.

وقال: (لم أقل إنه سبب الدمار الاقتصادي إنما قلت أن المؤتمر الوطني لازال حاكماً). ولفت إلى أن الحكم لا يعني فقط الوزارات ولا الولايات، وجدد القول بأن المؤتمر الوطني لم يفطم بل موجود في كل الخدمة المدنية والمؤسسات. واستنكر بلال الانتقادات التي قوبلت بها تصريحاته الأخيرة، واضاف: (تتحدثون عن الآراء السابقة، الرئيس كان رئيس المؤتمر الوطني). وتساءل: (هل الرئيس مازال رئيساً للمؤتمر الوطني؟ وردد الحكاية ما بتتغير يعني)؟.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)