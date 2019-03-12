السودان وإثيوبيا يوقعان بروتوكولاً لنشر قوات على الحدود

وقعت وزارتا دفاع السودان وإثيوبيا الفيدرالية، يوم الثلاثاء، برئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم، على بروتوكول نشر القوات المشتركة على الحدود لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة، حيث وقع رئيسا الأركان كل إنابة عن بلده.

وقال رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، في تصريحات صحفية “وقعنا هذا البروتوكل لنشر قوات من الطرفين كعمل مشترك، واستهدينا فيه بتجربتنا مع الجارة تشاد، وأن السودان ظل يقدم مبادرات إقليمية من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة التي تعج بالصراعات”.

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وتوقع عبدالمعروف أن تسهم الخطوة في ضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية خاصة، وأكد أن زيارة رئيس أركان الجيش الفيدرالي الإثيوبي الجنرال سعارا ميوكنن يامارا للسودان هذه الأيام تأتي في سياق الزيارات الدورية بين البلدين.

وأشار رئيس الأركان بحسب الشروق – إلى أن اتفاقيات وبروتوكولات وقعت بين جيشي البلدين، حيث وضعت آليات للتعاون العسكري، وآليات للاجتماعات على مستوى الوزراء ورؤساء الأركان والخبراء والفرق المتعاملة الحدودية.

وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف لإعداد التفاصيل لأماكن هذه القوات الحدودية التي ستكون في مواقعها المحددة لها قبل حلول الخريف ومن ثم تفعيل هذا البروتوكول المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)