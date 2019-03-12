تحالف المعارضة السودانية: الحوار مع الحكومة انتهى

قال تحالف نداء السودان المعارض، ويضم حركات مسلحة واحزاب سياسية، إن زمن الحوار مع الحكومة إنتهى وأن اجتماع باريس لدعم الثورة السودانية واسقاط نظام البشير.
ويشارك في الإجتماع الذي ينعقد في الفترة 18 إلى 20 من مارس الجاري، قادة الأحزاب والحركات، بجانب لقاءات مع مسؤولين من المجتمع الدولي.
وأضاف التحالف في بيان اليوم الثلاثاء أن مايخدم الشعب السوداني، وحدة المعارضة وتصعيد المواجهة الجماهيرية مع النظام. مؤكدًا أن الاجتماع لا علاقة له بالحوار، فقد انتهى زمن الحوار"، وأن الحوار والتفاوض الوحيد هو الذي يقوم به الشعب في شوارع المدن والقرى حتى اسقاط النظام.
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