السودان تعتزم الاستثمار في الرمال السوداء بالبحر الأحمر

أوفدت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان، فريقا جيولوجيا، لاجراء دراسات شاملة لخامات الرمال السوداء في 6 مربعات على ساحل البحر الأحمر لطرحها للاستثمار العالمي.



وقال المدير العام للهيئة، الدكتور محمد أبو فاطمة اليوم الثلاثاء، إن الهدف من المأمورية التقييم والبحث عن خامات الرمال السوداء، سعيا لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح مدير عام الهيئة، أن الرمال السوداء تدخل في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية إلى جانب الصناعات التكنولوجية المتعددة، مشيرًا إلى أن الرمال تترسب بكميات كبيرة على ساحل البحر الاحمر وتحتاج الى دراسات تفصيلية لعرضها للاستثمار.