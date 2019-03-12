عاجل.. البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران

افادت وكالة أنباء "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران عاما آخر، ولن تعلن الوكالة بأي تفاصيل أخرى.



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