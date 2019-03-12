اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأمل يفاجئ الشرطة ويتعاقد مع الوك اكيج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاجأ الأمل عطبرة نادي الشرطة القضارف وحوّل وجهة الجنوبي الوك اكيج للفهود بعد أن كان قريباً من الانضمام للشرطة.

وكان نادي الشرطة خاطب أهلي القضارف مُطالباً بعودة اللاعب الوك اكيج لصفوف الفريق من جديد لكن نادي الأمل تدخل وأعلن تعاقده مع الوك اكيج رسمياً ليخوض تجربة احترافية جديدة مع الفهود في الموسم المقبل.

وكان نادي الأمل سوّق لاعب وسطه سليم محمد لنادي الهلال بمبلغ مالي ضخم ولذلك استطاع أن يعوض غياب سليم بالتعاقد مع ألوك اكيج صاحب الخبرة في مسابقة الدوري الممتاز بعد أن لعب لمريخ كوستي والمريخ العاصمي والشرطة من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمل يفاجئ الشرطة ويتعاقد مع الوك اكيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا