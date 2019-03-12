الأمل يفاجئ الشرطة ويتعاقد مع الوك اكيج

فاجأ الأمل عطبرة نادي الشرطة القضارف وحوّل وجهة الجنوبي الوك اكيج للفهود بعد أن كان قريباً من الانضمام للشرطة.
وكان نادي الشرطة خاطب أهلي القضارف مُطالباً بعودة اللاعب الوك اكيج لصفوف الفريق من جديد لكن نادي الأمل تدخل وأعلن تعاقده مع الوك اكيج رسمياً ليخوض تجربة احترافية جديدة مع الفهود في الموسم المقبل.
وكان نادي الأمل سوّق لاعب وسطه سليم محمد لنادي الهلال بمبلغ مالي ضخم ولذلك استطاع أن يعوض غياب سليم بالتعاقد مع ألوك اكيج صاحب الخبرة في مسابقة الدوري الممتاز بعد أن لعب لمريخ كوستي والمريخ العاصمي والشرطة من قبل.
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