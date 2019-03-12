محكمة الإستئناف تلغي حكم بسجن وجلد 9 متظاهرات

ألغت محكمة الاستئناف في الخرطوم اليوم الثلاثاء، حكماً بجلد 9 متظاهرات لمشاركتهن في احتجاجات ضد حكم عمر البشير المستمر منذ 3 عقود، بحسب محامية الدفاع.

وألغت المحكمة الحكم الذي أصدرته محكمة طوارئ السبت، الذي قضى بـ 20 جلدة لكل واحدة، وسجنهن شهراً.

وقالت المحامية أنعام عتيق: "ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم اليوم الثلاثاء عقوبة الجلد ضد 9 من المتظاهرات، واكتفت بالمدة التي قضينها في السجن، وأمرت بإطلاق سراحهن، وقد تم ذلك".

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واعتقلت النساء الخميس، للمشاركة في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في ذلك اليوم في حي بوري الذي بات مكاناً لتجمعات منتظمة للمعارضين لحكم البشير منذ ديسمبر الماضي.