محكمة الإستئناف تلغي حكم بسجن وجلد 9 متظاهرات

ألغت محكمة الاستئناف في الخرطوم اليوم الثلاثاء، حكماً بجلد 9 متظاهرات لمشاركتهن في احتجاجات ضد حكم عمر البشير المستمر منذ 3 عقود، بحسب محامية الدفاع.
وألغت المحكمة الحكم الذي أصدرته محكمة طوارئ السبت، الذي قضى بـ 20 جلدة لكل واحدة، وسجنهن شهراً.
وقالت المحامية أنعام عتيق: "ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم اليوم الثلاثاء عقوبة الجلد ضد 9 من المتظاهرات، واكتفت بالمدة التي قضينها في السجن، وأمرت بإطلاق سراحهن، وقد تم ذلك".
واعتقلت النساء الخميس، للمشاركة في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في ذلك اليوم في حي بوري الذي بات مكاناً لتجمعات منتظمة للمعارضين لحكم البشير منذ ديسمبر الماضي.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير ، في الـ22 من فبراير الماضي، حالة الطوارئ لمدة عام كامل في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاماً عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائباً أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
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