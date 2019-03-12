ابوشامة مدرباً عاماً لحي العرب بورتسودان

أبدى مجلس ادارة نادي حي العرب بورتسودان اهتماماً كبيرا ومتعاظماً بملف الانتقالات وحرص الاستاذ احمد عبد الله با وارث رئيس مجلس الادارة رفقة الاستاذ النور طه باشري الامين العام للنادي على القدوم للخرطوم مساء امس الاثنين لمتابعة ملف التسجيلات وإكمال الصفقات التي رصدها الجهاز الفني. وعلى صعيد متصل اصدر مجلس نادي حي العرب قراراً بتعيين الكابتن محمد عبد القيوم “ابوشامة” مدربا عاماً للفريق وإعفاء المدرب ياسر محجوب “كديس” و تم تقديم خطاب شكر ” لكديس” لعمله الدؤوب والذي بذله في الفترة السابقة ضمن منظومة الجهاز الفني للفريق متمنين له التوفيق. والجدير بالذكر ان حي العرب بورتسودان افتتح ملف التسجيلات مساء الاثنين وكسب خدمات المدافع الدولي السابق نجم الدين عبد الله لمدة موسم.

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