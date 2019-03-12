بعد زيارة قصيرة.. نائب رئيس السودان يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وزير الدفاع، والوفد الذى رافقه، بعد زيارة للبلاد استغرقت ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفر نائب رئيس السودان والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار الحكومية علي طائرة خاصة.