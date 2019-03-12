167 ألف طالب وطالبة يجلسون لامتحان الأساس بالخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن إكتمال كافة الإجراءات لإنطلاقة امتحانات مرحلة الأساس الإثنين القادم والتي تستمر حتى 26 مارس الجاري.
وقال المدير العام للوزارة، عبد الله محمد نصر، إن هناك ألف و294 طالب طالبة يجلسون لإمتحان مرحلة الأساس لهذا العام بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار "نصر" إلى تجهيز (60) ألف مركز جلوس للإمتحانات داخل السودان و (14) مركز خارج السودان.
وكشف نصر عن مشاركة 22 ألفاً في مراقبة الإمتحانات ، مؤكداً مشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة في تأمين الإمتحانات.
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