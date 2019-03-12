النائب الأول يغادر لمصر في أول رحلة خارجية

غادر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً في أول رحلة خارجية منذ توليه منصب النائب الأول.

وقالت الرئاسة، في تعميم صحفي،بحسب الشروق – إن النائب الأول لرئيس الجمهورية سيقدم واجب العزاء والمواساة للحكومة والشعب المصري إنابة عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة.

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وطبقاً للتعميم، فإن النائب الأول سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين تتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وودع النائب الأول بمطار الخرطوم نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)