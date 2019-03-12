مناشدة من أسرة “أديبة فاروق” الى رئاسة الجمهورية

التاريخ: 12-مارس-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة ناشدت أسرة “أديبة فاروق إبراهيم” رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بتحريك ملف “أديبة فاروق إبراهيم” والتي مر عليها عامان دون النظر في القضية أمام القضاء . وطالبوا بضرورة الإسراع في تقديم الجناة للعدالة وتطبيق القانون على مرتكبي الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها إبنتهم . Advertisements وقالت الأسرة إن هذه القضية قد توقفت إجراءاتها خلال هذه المدة، منوهاً وبحسب صحيفة الوطن الى أن الأسرة قد تضررت في تأخير النظر فيها الأمر الذي يلقي بظلالها السالبة عليهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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