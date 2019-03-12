الاعتداء على مستثمر أجنبي داخل شقته ونهب أمواله

تحققت شرطة قسم بحري شرق حول ملابسات اقتحام مجهولون لشقة مستثمر سوري الجنسية عثر عليه موثقاً بالحبال وتم ضربه على رأسة ونهب أمواله وأجهزة من داخل شقته ونقل الشاكي في أقواله بأنه يقيم بحي كافوري وأنه أثناء تواجده بشقته سمع صوت طرقات على الباب وعند فتحه تفاجأ بشخص يضربه على وجهه بينما قام آخر بوضع كيس قماش على رأسه وضربه بحجر وتم بعد ذلك تقييده بحبال وقطعة قماش وسلك وادخاله المطبخ وقفل الباب عليه وسكب مياه بارده عليه وعند صياحه فروا الى جهة غير معلومة مشيراً إلى أن أحد المتهمين يتحدث باللهجة السورية وبعد صياحة قام الجيران بكسر الباب والاتصال بالشرطة التي هبت للموقع لافتاً إلى أن المتهمين المجهولين تمكنوا من سرقته مبلغ الف دولار وجهازي موبايل ولابتوب بجانب مستندات مقدرا قيمة المسروقات بمبلغ أربعين ألف جنيه

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وفور وصول الشرطة عثرت على المصاب داخل مطبخ شقته وكان مقيد الايدي والارجل ليتم العثور على بعض المعروضات عبارة عن حجر خرصاني وفقاً لصحيفة الانتباهة بالإضافة إلى كيس قماش وسلك واسعف المصاب للمستشفى وتمت خياطة جرح قطعي بالرأس بجانب اصابته بكدمات بالرأس تم تشكيل قوة من المباحث للقبض على الجناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)