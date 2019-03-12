اختفاء طالبة انجبت سفاحاً داخل مرحاض مدرسة أثناء جلسة الامتحانات

تحقق شرطة قسم الحاج يوسف حول ملابسات العثور على طفل حديث الولادة داخل مرحاض مدرسة “ف” الثانوية بالحاج يوسف وحسبما نقلت مصادر فإن الشاكي نظامي واثناء محاولته دخول دورات المياه سمع صوت صراخ طفل وعندما تفقد دورات المياه عثر على طفل حديث الولادة بأحد المراحيض ليقوم بنقله الى قسم الشرطة الذي بدوره أحال الطفل الى المستشفى بموجب اورنيك 8ج حيث أكد الطبيب أن الطفل بحالة جيدة واحيل الى دار رعاية الاطفال فاقدي السند المايقوما

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وبالتحري كشفت احدى المعلمات مراقبة بالغرفة (3) أنه اثناء اداء الامتحان لاحظت أن هنالك طالبة غير طبيعية وبسؤالها ابلغتها الطالبة بأنها تشعر بالبرد وتريد الذهاب إلى دورات المياه وبالفعل اعطتها المعلمة حبة بندول لتخفيف الحمى وذهبت الطالبة إلى الحمام وعادت لتواصل أداء الامتحان ولكنها بعد فترة قليلة أفادت بأن نوبة الشعور بالبرد عاودتها وأنها انهت أداء الامتحان وقامت بارتداء عباءة سوداء والتوجه إلى المرحاض ولم تعد منه حتى نهاية الجلسة بحسب صحيفة الانتباهة وفي السياق قيدت الشرطة بلاغاً وشرعت في البحث عن الطالبة المذكورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)