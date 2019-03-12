إيقاف مذيعة عن العمل لمدة (3) أيام مع الخصم لأغرب سبب

تأخر برنامج صباحي مباشر بإحدى الفضائيات صباح الأمس عن نصف ساعة، ويعود السبب حسب منتج البرنامج الى المذيعة التي تعمل على تقديم الحلقة تعثرت بإسلاك الكاميرات وسقطت ارضاً ولم تصب بأذى .

سوى أن (الباروكة) التي ترتديها سقطت هي الأخرى على الأرض وظلت تعمل على إرتدائها مجدداً بمساعدة خبيرة التجميل بالقناة، مما أدى وبحسب صحيفة السوداني الى تأخير البث أكثر من نصف ساعة وبنهاية الحلقة تم إيقاف المذيعة لمدة ثلاثة أيام عن العمل مع الخصم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)