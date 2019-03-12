حصر ورثة يفضح شاباً زور اسمه للتسجيل في أحد فرق دوري الدرجة الأولى

قادت ورثة لفضح شاب وتسليم نفسه للشرطة في أعقاب تزوير اسمه للتسجيل في أحد فرق دوري الدرجة الأولى بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وكشف مصدر أن الشاب زور اسمه بإدارة السجل المدني باسم آخر لإكمال تسجيل اسمه في أحد فرق دوري الدرجة الأولى، بيد أن الأمر انقلب رأساً على عقب بعد أن توفى والد المتهم وحصر أشقاؤه للورثة ليجد الشاب نفسه في وضع حرج، فمستنداته الرسمية مسجل باسم آخر فلم يجد مفراً غير التوجه إلى مخفر الشرطة مدوناً بلاغاً ضد نفسه معترفاً بتزويره اسمه، وطلب من الشرطة حسب صحيفة المجهر، إعادته إلى اسمه الحقيقي حتى يتسنى له أخذ نصيبه من الورثة، وعليه شرعت الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته وقدمته للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)