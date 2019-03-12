مكاتب سرية بـ(الخرطوم) مملوكة لسمسار تشرف على عمليات تهريب البشر

أدلى شاهد الدفاع الأول في قضية محاكمة (3) متهمين من بينهم أجانب يواجهون تهمة الاتجار بالبشر، بأقواله أمس، عند مثوله بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة مولانا “خالد رمضان” في ملف اتهام (3) متهمين من بينهم أجنبي يواجهون تهمة الاتجار بالبشر، بمعلومات تهريب (18) ضحية من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة حاول تهريبهم عبر الحدود الليبية، موضحاً أنه يعمل تاجراً بمنطقة المثلث بالولاية الشمالية منذ (4) أعوام، التقى في تلك الفترة بالمتهم الأول (ليبي الجنسية)، مضيفاً أن المتهم يعمل بعربته في تجارة الخضروات بسوق المثلث، حيث توجد شركات التعدين وأحياناً يحمل على متنها ركاباً، موضحاً أن عبور الحدود الليبية السودانية يتم عن طريق المحلية، نافياً علمه بأن المتهم الأول يتاجر بالبشر، وعليه حددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع شهود الدفاع.

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ويذكر في تفاصيل البلاغ حسب صحيفة المجهر، أن القوات الأمنية داهمت المتهم الأول، وعند تفتيش عربته وجد (18) ضحية من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة، ومن خلال التحري أرشدهم على المتهم الثاني الذي كان يقود عربة بمنطقة المنجم بالولاية الشمالية، مهمته نقل الضحايا من داخل (الحفرة) التي يتم إخفاؤهم فيها بالمنطقة، بترتيب مع المتهم الأول، وأكد أن المتهم الثالث سمسار توجد لديه مكاتب سرية بالخرطوم والولاية الشمالية، ومهمته ترحيل الضحايا من الخرطوم إلى الولاية الشمالية، وتسليمهم للمتهم الثاني وبعدها يتم ترحيلهم إلى المتهم الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)