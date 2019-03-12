 أمام مسجد بأم درمان ينادي بمقاطعة البرامج الغنائية بالشهر الفضيل

نادى إمام مسجد “الإيمان” بأم درمان بضرورة محاربة البرامج الغنائية بشهر رمضان، قائلاً إن الشهر للعبادة والتقرب من الله وإن ما يحدث بالقنوات الفضائية خادش لحرمة الشهر الكريم . منتبذاً وبحسب صحيفة السوداني، ظهور المطربات والمذيعات وهن متبرجات وفي كامل زينتهن مطالباً المشاهدين بمقاطعة تلك الفضائيات والالتفات للعبادة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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