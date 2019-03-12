طعن موظف على صدره وسرقة هاتف بقيمة (23) ألف جنيه بمنطقة (الشليخة)

أصيب موظف بإحدى الشركات بطعنة بالسكين على صدره بمنطقة الشليخة بالمايقوما، وحسب إفادة مصادر فإن المجنى عليه كان متوجهاً إلى منزله بعد الدوام، وأثناء مروره بالشارع العام اعترض طريقه المتهم وأخذ منه هاتفاً ذكياً يقدر بمبلغ (23) ألف جنيه، وسدد له طعنة على صدره حسب صحيفة المجهر، وتم إسعاف المجني عليه بواسطة رجل كان يمر بالشارع العام وجده مرمياً على الأرض ويسبح في دمائه، وبعد إسعافه للمجنى عليه اتصل على أفراد الشرطة ودون بلاغاً بقسم “حلة كوكو” بشرق النيل تحت المادة (139) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم، ولا يزال البحث جارياً للقبض على الجاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)