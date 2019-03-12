فجوة دوائية خلال الأسابيع القادمة

التاريخ: 12-مارس-2019 فى : أخبار 148 مشاهدة أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية الفريق طبيب بروفيسور بابكر جابر كبلو أن الأسابيع القادمة ستشهد سد فجوة جميع الأدوية. وأكد كبلو خلال تصريحات على الهامش ملتقى الشركات الهندية أمس، أن شح الأدوية مشكلة حقيقية لابد من تداركها لتفادي نفاد الأدوية. Advertisements وشدد كبلو على ضرورة ضبط أسعار الأدوية، وقال : (الأمر يحتاج لرقابة خاصة)، وأقر كبلو بوجود فجوة في بعض الأدوية، وبحسب صحيفة الانتباهة أشار إلى أن المتوفر الآن من الدواء قد يكفي ولكن ليس لفترات طويلة، لذا لابد من تدارك الأمر، وجزم كبلو بأن احتكار بعض الأصناف لشركات معينة يتسبب في أضرار للمواطن وارتفاع الأسعار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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