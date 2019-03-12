تنسيقية الكوادر الطبية والصحية تنفذ وقفات إحتجاجية اليوم الثلاثاء

نفذت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية وقفات إحتجاجية مشتركة اليوم الثلاثاء شاركت فيها الكوادر الطبية بغالبية مستشفيات البلاد.

وذلك استباقا للعصيان المدني المقرر له غدا الاربعاء بكل انحاء السودان ضمن جدول القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والهادف لتنحي البشير ونظامه من حكم البلاد

وشمل الوقفات حسب بيان مشترك من الكوادر شركات الأدوية وإمدادات المختبرات الطبية وشركات الإجهزة والمعدات الطبية.

وقررت التنسيقية بحسب بيان صادر عن التنسيقية العصيان العام يوم غد الاربعاء في كافة الشركات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص وفي كافة مؤسسات الدولة الإدارية.

هذا بالاضافة لاضراب للكوادر الصحية في المستشفيات في القطاعين العام والخاص.