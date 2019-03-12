تنسيقية الكوادر الطبية والصحية تنفذ وقفات إحتجاجية اليوم الثلاثاء

وشمل الوقفات حسب بيان مشترك من الكوادر شركات الأدوية وإمدادات المختبرات الطبية وشركات الإجهزة والمعدات الطبية.
وقررت التنسيقية بحسب بيان صادر عن التنسيقية العصيان العام يوم غد الاربعاء في كافة الشركات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص وفي كافة مؤسسات الدولة الإدارية.
هذا بالاضافة لاضراب للكوادر الصحية في المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
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