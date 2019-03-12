نائب الرئيس السوداني يتوجه إلى القاهرة

توجه النائب الأول للرئيس السوداني؛ اليوم الثلاثاء الفريق أول ركن عوض محمد احمد ابن عوف إلي جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
وسيجري ابن عوف لقاءات مع المسئولين المصريين تتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية من اجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وسيقدم نائب البشير واجب العزاء والمواساة للحكومة والشعب المصري إنابة عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة .
زيارة ابن عوف إلى القاهرة أول زيارة خارجية له منذ تعيين النائب الأول للرئيس البشير ووزيرا للدفاع.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم؛ نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.
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