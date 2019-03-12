الازرق يعود من غانا ويستعد لنكانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عادت بعثة فريق الهلال للخرطوم في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء قادمة من غانا بعد مواجهة الفريق الأشانتي كوتوكو ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات الكونفدرالية الأفريقية. وسيبدأ الهلال الإعداد مباشرة لمباراة نكانا الزامبي في الجولة الأخيرة.

وكانت رحلة العودة للهلال طويلة ومرهقة حيث تحركت بعثته فجر الإثنين من مدينة كوماسي الغانية إلى العاصمة أكرا ومنها توجهت إلى أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية، ومن هناك عادت البعثة الهلال الخرطوم.

ولن يجد الأزرق وقتاً للراحة حيث يجابه فريق الكرة مهمة مساء الأحد المقبل أمام ضيفه نكانا الزامبي في ختام مباريات مرحلة المجموعات.

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وسيتدرب الهلال مباشرة مساء الثلاثاء بالجوهرة الزرقاء في أمدرمان، وسيواصل برنامجه بصورة يومية حتى موعد المواجهة المرتقبة، وسيدخل اللاعبون بمعسكراً مقفولاً بمقر إقامة المعسكرات بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء.

وستكشف مباريات الجولة الأخيرة عن هوية الأندية المتأهلة من المجموعة الثالثة للدور ربع النهائي.

وسيتنافس الهلال ونكانا والأشانتي للتأهل من هذه المجموعة في حين فقد زيسكو حظوظه في الترشح.

ويحتاج الهلال للفوز في المباراة المقبلة لضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة دون انتظار لنتيجة مباراة زيسكو يونايتد والأشانتي كوتوكو والتي ستلعب في مدينة إندولا الزامبية.