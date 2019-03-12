أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.45 جنيه.
وجاءت القائمة من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
12/03/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4266
0.4287
0.4277
الجنيه الاسترليني
62.7477
63.0614
62.9046
الفرنك السويسري
46.9855
47.2204
47.1030
الدولار الكندي
35.4324
35.6096
35.5210
كرونة السويدية
5.0673
5.0926
5.0800
الكرونة النرويجية
5.4860
5.5134
5.4997
الكرون الدنماركي
7.1659
7.2017
7.1838
الدينار الكويتي
155.3811
156.1580
155.7696
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9340
12.9987
12.9663
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9279
126.5575
126.2427
ريال عماني
123.4407
124.0579
123.7493
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.4575
53.7247
53.5911
XAR
1979.9635
1990.6308
1985.2971
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