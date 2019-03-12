أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.45 جنيه.

وجاءت القائمة من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

12/03/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4266

0.4287

0.4277

الجنيه الاسترليني

62.7477

63.0614

62.9046

الفرنك السويسري

46.9855

47.2204

47.1030

الدولار الكندي

35.4324

35.6096

35.5210

كرونة السويدية

5.0673

5.0926

5.0800

الكرونة النرويجية

5.4860

5.5134

5.4997

الكرون الدنماركي

7.1659

7.2017

7.1838

الدينار الكويتي

155.3811

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156.1580

155.7696

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9340

12.9987

12.9663

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.4407

124.0579

123.7493

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.4575

53.7247

53.5911

XAR

1979.9635

1990.6308

1985.2971