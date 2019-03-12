ركود وإنخفاض يضرب سوق العقارات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة في سوق العقارات عن انخفاض أسعارها وعدم تأثرها بتذبذب سعر الدولار. وقال صاحب عقارات بأبي آدم، أمجد إن التعامل بالشيك في سوق العقارات إلزامي ولا مفر منه، مشيراً الى أن قيمة الأرض مساحة 300 متر بابي آدم بلغت 1.600 مليار جنيه وينطبق الحال انخفاضاً وهبوطاً ما بين المساحات الأخرى وفقاً للموقع والدرجة والمميزات.

وأوضح أن إيجار الشقق تتحكم فيه المساحة. فالشقة ذات الغرف الثلاث قيمة الإيجار يتراوح مابين 10.9 آلاف جنيه بينما ذات الغرفتين مابين 8.7 آلاف جنيه في منطقتي أبو آدم وجبرة.

وأكد أمجد عدم تأثر العقارات بتذبذب سعر الدولار إلا أنها اتضحت في جانب السيارات. وفي مايتعلق بالتعامل بالشيك فقد أشار الى إلزامية التعامل به رغماً عن الحرص بالتعامل بالنقد لشح السيولة بحسب صحيفة الانتباهة، فيما أن أغلب مبيعات الشقق والمنازل لكبار التجار والمغتربين.