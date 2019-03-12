“ليزا شاكر” تستعد لدخول القفص الذهبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تستعد المطربة وعازفة النورمل جيتار “ليزا شاكر” لدخول القفص الذهبي بعد أن اختارت شريك حياتها من الشباب المقيمين بدولة الإمارات العربية، حيث عاشت هناك سنوات إبداع مختلفة قدمت خلالها إبداعاتها عبر مناسبات وفعاليات عديدة، ومن المتوقع أن تحضر “ليزا” بصحبة شقيقتها الإعلامية “تريزا” المقيمة هناك أيضاً إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة لوضع اللمسات النهائية لمراسم الفرح الكبير تحت إشراف والدهم الموسيقار “شاكر عبد الرحيم” ووالدتهم “مهدية محمد حسن”.

الجدير بالذكر أن “ليزا” حسب صحيفة المجهر، قضت سنوات طويلة في الإمارات العربية المتحدة، حيث استطاعت بأسلوبها المختلف في الغناء وأغنياتها الكلاسيكية الجاذبة أن تخلق قاعدة جماهيرية عريضة من السودانيين والإماراتيين وبقية الأجناس من الدول العربية والأجنبية المقيمين هناك.